نائب بالفتح يتحدث عن توافق سياسي بشأن انتخابات مجالس المحافظات

2023/01/15 | 22:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد النائب عن كتلة الفتح النيابية رفيق الصالحي، الاحد، عن وجود توافق سياسي بشأن انتخابات مجالس المحافظات، مشيرا الى ان الغاء المجالس يحتاج الى تعديل دستوري.

وقال الصالحي في حوار اطلعت عليه “تقدم” إنه “يوجد توافق سياسي بشأن انتخابات مجالس المحافظات، باعتبار أن تعطيلها في الفترات السابقة مخالفة دستورية ولا يمكن أن تعطل أكثر مما ينبغي، وبالتالي هناك رغبة حقيقية من الحكومة والأحزاب السياسية في إجرائها”.

وأضاف، أن “هناك إشكالية بشأن الدور الذي تلعبه هذه المجالس وتأثيرات الأحزاب في أدائها، إضافة إلى المحاصصة التي عطلت بشكل كبير عمل الحكومات المحلية في المحافظات”.

وأوضح الصالحي، أنه “إذا أرادت القوى السياسية أو البرلمان إلغاء مجالس المحافظات، فلا بد من أن يصار إلى تعديل دستوري تتم مناقشته ضمن التعديلات الدستورية التي تحاول الكثير من الجهات إجراءها على الدستور العراقي”.

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