“خطوة إيجابية”.. برلماني يربط بين دور الحكومات السابقة والسوداني بشأن أزمة الكهرباء

2023/01/15 | 22:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عد عضو مجلس النواب، جاسم العطواني، اليوم الاحد، توقيع العراق لمذكرة تفاهم مشتركة مع شركة سيمنز الألمانية “خطوة إيجابية” في مجال الطاقة، فيما أكد أن الحكومات السابقة وخلال 20 عاماً لم تحسم أزمة الكهرباء.

وقال العطواني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “الحكومات المتعاقبة جربت الكثير من الشركات العالمية الا انها لم تحسم أزمة الكهرباء منذ حوالي 20 عاماً”، لافتا الى أن “توقيع العراق لمذكرة تفاهم مشتركة مع شركة سيمنز الألمانية خطوة إيجابية في مجال الطاقة”.

وأضاف، أن “خطوة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني باتجاه التعاقد مع شركة سيمنز الألمانية، في ظل التحديات القائمة بمجال الاقتصاد والأساسية، تعتبر جريئة ومغامرة”.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن “شركة سيمنز الألمانية نجحت في عدة دول وحسمت ملف الكهرباء فيها، ومن الممكن أن تنقل تلك التجربة داخل العراق وتنهي أزمة ملف الطاقة”.

وشدد العطواني على “ضرورة استقلالية الاقتصاد العراقي والذهاب الى ما هو بصالح المواطن، من خلال استخدام الطاقة النظيفة والطرق الحديثة في مجال توفير الكهرباء”.

وتابع حديثه قائلاً، إن “مجلس النواب داعم لخطوة تطوير ملف الكهرباء، وأي تحرك يصب في مصلحة الاقتصاد العراقي والمواطن”.

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