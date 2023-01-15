(بغداد اليوم) تواكب توقعات العراقيين والخليجيين حول مباراة الاثنين

2023/01/15 | 22:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- البصرة

تشتد المنافسة يوم الاثنين على بطاقتي الصعود إلى نهائي خليجي 25، حيث يواجه العراق صاحب الأرض والجمهور منتخب قطر، بينما ينتظر منتخب البحرين موعدا مع عمان .

واستطلعت (بغداد اليوم) آراء وتوقعات الشارع العراقي حول مباراة العراق وقطر:

تحرير : ليندا.



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