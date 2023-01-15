كيف ستعمل حكومة السوداني في ظل غياب الموازنة؟

2023/01/15 | 22:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الاحد، عن آلية عمل حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في ظل غياب موازنة سنة 2023.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر، لـ(بغداد اليوم)، إنه "مع استمرار غياب موازنة سنة 2023، بسبب عدم تشريعها ستعمل الحكومة وفق قانون الإدارة المالية، فإن 1/12 من الميزانية التشغيلية ستصرف، وهذا الامر عملت عليه الحكومات السابقة أيضا خلال السنوات الماضية وهو امر قانوني".

وأضاف كوجر ان "قانون الإدارة المالية 1/12، ستعمل عليه الحكومة الحالية لحين إقرار مشروع قانون الموازنة"، مؤكداً أن "على حكومة محمد شياع السوداني الإسراع بإرسال مسودة القانون للبرلمان لغرض دارستها، ثم تشريعها بشكل سريع لأهميتها".

وبعد انتهاء العطلة التشريعية للبرلمان، عاود يوم امس عقد جلساته الاسبوعية للتصويت على عدد من القرارات المتعلقة والتي يقع على راسها إقرار قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023، وملفات أخرى تعد الأكثر إلحاحاً على جدول الأعمال.

ويذكر أن العراق لم يقر مشروع موازنة 2022 بسبب الأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد منذ إجراء الانتخابات "المبكرة" في 10 تشرين الأول 2021.

تحرير: أ.ق

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