لجنة أميركية إماراتية.. و20 مليار دولار لمشروعات الطاقة النظيفة بالولايات المتحدة

2023/01/15 | 22:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الإمارات، الأحد، عن أنها اتفقت مع الولايات المتحدة، على تشكيل لجنة مشتركة لإدارة الشراكة الاستراتيجية المتعلقة باستثمار 100 مليار دولار لتنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة تبلغ طاقتها الإنتاجية 100 غيغاواط في أنحاء العالم بحلول عام 2035.

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