2023/01/15 | 22:50 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نائب عن صادقون يهاجم الحلبوسي خلال "نفس عميق": يمارس الظلم والتعسف بحق أعضاء مجلس النواب) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نائب عن صادقون يهاجم الحلبوسي خلال "نفس عميق": يمارس الظلم والتعسف بحق أعضاء مجلس النواب) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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