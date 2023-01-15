هجوم لاذع من ’تحالف العزم’ ضد الحلبوسي: سلوكيات استبدادية!

2023/01/15 | 22:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف تحالف العزم، اليوم الأحد، إجراءات رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، بـ”الدكتاتورية والاستبدادية”، و”استغلال للمنصب”، عقب قرار الأخير بإنهاء عضوية النائب ليث الدليمي.وذكر التحالف، في بيان أن “تحالف العزم يعبر عن استغرابه الشديد تجاه الأمر النيابي المتداول في وسائل الإعلام والصادر بتوقيع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي؛ لما يتضمنه من سلوك استبدادي وديكتاتوري فاضح ضد […]

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