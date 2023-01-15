2023/01/15 | 22:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أكد النائب الأول لسكرتير مجلس الأمن البيلاروسي بافل مورافيكو،اليوم الاحد، استعداد بلاده التام لمواجهة أي أعمال استفزازية من جانب أوكرانيا.وأضاف في حديث لقناة CTV التلفزيونية: “اليوم نحن مستعدون للتصدي لأي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بيلاروس تؤكد جاهزيتها لمواجهة أي استفزازات أوكرانية المركز الخبري الوطني.

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