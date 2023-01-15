2023/01/15 | 22:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رامي الشاعر كاتب ومحلل سياسي فلسطيني في لقائه مع وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان صرح الرئيس السوري بشار الأسد بأن هدف الحوار مع تركيا إنهاء الاحتلال ووقف دعم التنظيمات الإرهابية.وشدد الرئيس السوري، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرئيس الأسد واضح في موقفه ..



لكن هناك من يحاولون تفسير غير ذلك ..



وروسيا تقلّد وسام “الصداقة” المركز الخبري الوطني.

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