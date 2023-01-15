تشبثت بشجرة وسط الفيضانات.. شاهد ما حدث لامرأة علقت في نهر في كاليفورنيا

2023/01/15 | 22:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضربت فيضانات تاريخية ولاية كاليفورنيا بعد أن اجتاحت عواصف قوية الولاية.وفي مقاطعة أورانج، تحدى المستجيبون للطوارئ المياه المتدفقة لإنقاذ امرأة تقطعت بها السبل وسط مياه فيضان.

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