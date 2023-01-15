الكهرباء: انجاز مشروع خط الضغط الفائق رميلة - قرنة

2023/01/15 | 22:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الاحد، انجاز مشروع خط الضغط الفائق رميلة – قرنة وإدخاله العمل بطاقة ١٠٠٠ ميكا واط لكل دائرة في محافظة البصرة.

وقال المركز الاعلامي لوزارة الكهرباء في بيان انه "ضمن مشاريع الخطة الإستراتيجية للوزارة ، والمعدة للمنطقة الجنوبية والتي وضع لبنتها الأولى وزير الكهرباء المهندس زياد علي فاضل، وبتوجيه وإشراف المدير العام للشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية في المنطقة الجنوبية المهندس اسعد محير كريم، تعلن وزارة الكهرباء انجاز مشروع خط الضغط الفائق الجديد ذات القيمة الفنية العالية (الرميلة الإستثمارية - القرنة ٤٠٠) ٤٠٠ ك ف ، وإدخاله العمل لحل اختناقات اقضية ونواحي شمال محافظة البصرة ".وأضاف: "إذ انجزت ملاكات قسم تنفيذ المشاريع في مقر شركة نقل الجنوب ، مشروع خط الضغط الفائق ٤٠٠ ك ف مزدوج الدائرة الرابط بين محطة توليد الرميلة استثمارية، ومحطة (القرنة ٤٠٠) التحويلية ، ويبلغ طول الخط المذكور (٧٠.٧٣) كم ، وبعدد (١٧٦) برجا، بسعة (١٠٠٠) ميكاواط لكل دائرة". واشار المركز الى انه "تمكنت ملاكاتنا اليوم الأحد من إدخال الخط رقم (١) الدائرة الأولى للعمل بنجاح، بسعة (١٠٠٠) ميكا واط، بعد اجراء جميع الفحوصات الفنية اللازمة عليه، فيما سيتم إدخال الخط رقم (٢) للعمل بعد استكمال الإجراءات التشغيلية في محطة الرميلة الإستثمارية ".وأوضح: "سيسهم الخط الجديد في حل الاختناقات وتحقيق الاستقرارية في المنظومة الكهربائية لجميع مناطق شمال محافظة البصرة ، بالإضافة لدوره المهم في تجاوز الأطفاءات التي حدثت على المنظومة الكهربائية، والتي حدثت في المرحلة السابقة ".

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