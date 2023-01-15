2023/01/15 | 23:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الملتقى الإذاعي والتلفزيوني يحتفي بزيد الحلي: تجربتي تعتمد المزاوجة بين العمل الصحفي المقروء وتحويله إلى إعلام مسموع بغداد – ياسين ياس احتفى الملتقى الاذاعي والتلفزيوني صباح الجمعة بالصحفي البارز زيد الحلي للحديث عن تجربته الصحفية بجلسة أقيمت على قاعة علي الوردي في المركز الثقافي البغدادي، قدمها رئيس المىلتقى صالح الصحن قائلا(نتواصل في اشاعة الثقافة الاصيلة […]

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