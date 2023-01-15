2023/01/15 | 23:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 3 مسرحيات عراقية في مهرجان العربي 13 الرباط – الزمان يواصل نقيب الفنانين العراقيين جبار جودي وبمعيته نخبة من مبدعي المسرح العراقي زادت على ثلاثين شخصية حضورهم الفاعل في الدورة الثالثة عشر من مهرجان المسرح العربي الذي تقيمه الهيئة العربية للمسرح بالتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والاتصال المغربية التي تختتم فعالياتها اليوم الاثنين بعد ان […]

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