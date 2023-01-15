2023/01/15 | 23:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهدت متسوّلاً في كندا دبي – محسن حسين سؤال كان يلح في عقلي وانا في كندا هل يوجد فيها فقراء وهل يوجد متسولون وهي من اغنى بلدان العالم.فجأة ونحن في السيارة في احد شوارع مدن اقليم اونتاريو اكبر اقاليم كندا عام 2017 لمحت متسولا.صورته في الحال ورحت ابحث واسال كيف يحدث هذا في […]

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