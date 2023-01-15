فوزي بشير يؤكد جاهزية المنتخب العُماني لمواجهة البحرين ويشيد بتنظيم البطولة

2023/01/15 | 23:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -البصرة

أكد نجم الكرة العمانية السابق فوزي بشير، اليوم الأحد، جاهزية المنتخب العُماني لمواجهة المنتخب البحريني ضمن بطولة خليجي 25 .

وقال بشير في تصريح لـ(بغداد اليوم) إن "المنتخب العُماني جاهز لمواجهة المنتخب البحريني يوم غد في مباريات نصف نهائي بطولة خليجي 25، لاسيما وأن لاعبي البحرين قدموا أداء جيد خلال دور المجموعات".

وأضاف أن "خبرة المنتخب العُماني تتفوق على المنتخب البحريني بحكم عدم خوض الأخير تصفيات كأس العالم".

وأشاد بـ"التنظيم الذي وصفه بالأكثر من رائع للبطولة"، مؤكدا بأن "هذه النسخة من أفضل بطولات الخليج".

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