شبكة خليجية: بطولة خليجي 25 حطمت

2023/01/15 | 23:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -ترجمة

وصفت شبكة عرب نيوز الخليجية الناطقة بالانجليزية، اليوم الاحد، بطولة خليجي 25 بانها نجحت بتحطيم الصورة السلبية التي خلقها الاعلام الغربي منذ سنوات عن العراق ورجاله، مؤكدة، ان البلاد باتت الان جزءا من المحيط العربي والخليجي مرة أخرى.

وقالت الشبكة عبر تقرير ترجمته (بغداد اليوم)، ان ب"طولة كاس الخليج العربي وعبر اقامتها في البصرة، دمرت الصورة السلبية التي تنقلها وسائل الاعلام ووكالات الانباء الغربية عن الرجل العراقي"، مؤكدة "الرجل العراقي ظهر كمضيف، اب، اخ وجار بدلا من القاتل، المجرم والمسلح الذي تصوره وسائل الاعلام بعيدا عن حقيقة شعب بلاد الرافدين"، على حد وصفها.

وتابعت أن "شوارع البصرة شهدت نثر بذور عودة العراق لقاعدته العربية التي ستعزز من قوة واستقلال العراق"، موضحة أن "البلاد باتت الان جزءا من المحيط العربي والخليج مرة أخرى بعد فترة عزلة وانقطاع استمرت لسنوات طويلة".

وانتقدت الشبكة التحرك الإيراني ضد تسمية البطولة بالخليج العربي، موضحة أن "اعتراض ايران تقف خلفه اهداف سياسية بالنظر الى ان تسمية بطولة الخليج العربي اطلقت منذ تاسيسه عام 1970 واستمرت حتى اليوم دون اعتراض يذكر من الجانب الإيراني، حتى إقامة البطولة في البصرة"، بحسب قولها.

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