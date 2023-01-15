2023/01/15 | 23:30 - المصدر: الحرة عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الموصل.. إعادة إعمار أقدم جامع في المدينة) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: koDs9c3W6Fg
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الموصل.. إعادة إعمار أقدم جامع في المدينة) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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