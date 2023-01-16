حكومة الاقليم: توصلنا إلى تفاهمات مبدئية لحل المشاكل مع بغداد

2023/01/16 | 00:04 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 15 يناير، 2023 بغداد/المسلة: أكدت حكومة إقليم كردستان، الاحد 01/15/2023، أنها توصّلت إلى اتفاقات مبدئية...

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