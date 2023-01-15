توقيف 18 مشجعا بسبب أحداث شغب في مباراة كرة قدم

2023/01/16 | 00:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت الشرطة في بيان الأحد إن المشتبه بهم أوقفوا "على خلفية بعض المناوشات" أثناء المباراة، التي أجريت السبت في ملعب الفوسفات بخريبكة (شرق الدار البيضاء)، و"التي تطورت إلى تراشق بالحجارة تسببت في إصابة 12 عنصرا من قوات حفظ النظام بجروح وكدمات".

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