لجنة نيابية تطالب الحكومة بالاسراع في ارسال الموازنة للبرلمان

2023/01/16 | 00:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالبت اللجنة المالية النيابية، الحكومة بضرورة انجاز مسودة الموازنة وارسالها الى البرلمان خلال الاسبوع المقبل.

وقال عضو اللجنة معين الكاظمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “على الحكومة انجاز مسودة الموازنة خلال هذا الاسبوع ومن ثم تحويلها الى البرلمان خلال الاسبوع المقبل”، مبينا ان “اغلب المشاريع الخدمية والدرجات الوظيفية متوقفة على اقرارها”.

واضاف، ان “موازنة 2023 وبحسب تصريحات وزيرة المالية ستكون بمبلغ 140 ترليون دينار عراقي، موزعة على 120 ترليون ايرادات نفطية و10 ترليون ايرادات الضرائب و10 ترليون العجز المالي”، لافتا الى ان “وزارة المالية وبالتنسيق مع وزارة التخطيط تجريان تعديلات على بعض الابواب التي تعاني من التضخم”.

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