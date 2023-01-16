برشلونة يقسو على الريال ويخطف كأس السوبر الإسبانية

2023/01/16 | 00:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واللقب هو الأول الذي يحرزه النادي الكاتالوني منذ ان تولى الاشراف عليه نجمه السابق تشافي.

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