وزير العمل: النافذة الإلكترونية أغلقت بتسجيل أكثر من 3 ملايين متقدم بالحماية الاجتماعية

2023/01/16 | 00:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، أن النافذة الإلكترونية أغلقت بتسجيل أكثر من 3 ملايين و734 الف متقدم بالحماية الاجتماعية.وقال الأسدي في حديث متلفز تابعته وكالة إيرث نيوز، إن “أولوية المنهاج الحكومي دعم الطبقات الفقيرة”، مبينا، “اطلقنا نافذة مظلتي الالكترونية خاصة للمشمولين بالحماية الاجتماعية”.وأضاف، أن ” الشمول بالحماية الاجتماعية […]

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