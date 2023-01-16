الجبوري: ما فعله الحلبوسي سابقة خطيرة تهدد النظام السياسي

2023/01/16 | 00:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وصف النائب احمد الجبوري (أبو مازن)، الثلاثاء، انهاء عضوية النائب ليث الدليمي من قبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بانها "سابقة خطيرة تهدد النظام السياسي".

ادناه نص تغريدة الجبوري على تويتر:

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