وفد أمريكي يصل بغداد خلال ساعات قبل زيارة مرتقبة للسوداني الى واشنطن

2023/01/16 | 00:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افادت مصادر مطلعة، الاثنين، بان وفدا امريكيا سيصل بغداد خلال ساعات، فيما أشارت الى أن هناك زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى واشنطن للقاء الرئيس جو بايدن.

وقالت المصادر لـ (بغداد اليوم)، إن "وفدا أمريكيا سيصل بغداد خلال ساعات قليلة لبحث ملف جدولة وانتشار القوات الأمريكية في العراق".

وأضافت المصادر، أن "وزير الخارجية فؤاد حسين سيتوجه قريبا إلى واشنطن لترتيب اجراءات زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى الولايات المتحدة والاجتماع مع الرئيس الامريكي جو بايدن".

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