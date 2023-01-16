برشلونة يتوج بكأس السوبر الاسباني على حساب غريمه التقليدي ريال مدريد

2023/01/16 | 00:56 - المصدر: بغداد اليوم

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سحق برشلونة غريمه التقليدي ريال مدريد بنتيجة (3-1)، وتوج بلقب كأس السوبر الإسباني للمرة الرابعة عشر في تاريخ النادي الكتالوني، في اللقاء الذي أقيم على استاد الملك فهد بمدينة الرياض، بالمملكة العربية السعودية.

وسجل أهداف برشلونة، جافي وليفاندوفسكي وبيدري في الدقائق 33 و45 و69، وسجل لريال مدريد كريم بنزيما في الدقيقة 93.

ويتربع برشلونة على صدارة أكثر الأندية تتويجا بلقب السوبر الإسباني برصيد 14 مرة، يليه ريال مدريد برصيد 12 مرة، بينما فريق أتلتيك بلباو هو ثالث أكثر الفرق تتويجا برصيد 3 مرات، بالتساوى مع ديبورتيفو لاكرونيا.

وحسم فريقا ريال مدريد وبرشلونة تواجدهما فى الكلاسيكو المنتظر بنهائي البطولة، حيث فاز البارسا على حساب ريال بيتيس بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 بعد التعادل 2-2، فيما نجح ريال مدريد فى التأهل إلى نهائي السوبر الإسباني إثر تغلبه بركلات الترجيح على حساب نظيره فالنسيا بنتيجة 4-3.

وشارك ريال مدريد هذه البطولة بصفته حاملًا للقب الدوري الإسباني الموسم الماضي، بينما يشارك برشلونة بصفته الوصيف، وريال بيتيس لحصوله على لقب كأس ملك إسبانيا، وفالنسيا وصيفاً له.

وتُوج ريال مدريد بلقب كأس السوبر الإسبانى الأخير عقب فوزه على نظيره أتلتيك بيلباو، بهدفين دون مقابل، فى المواجهة التي جمعتهما على استاد "الملك فهد الدولى" بالعاصمة السعودية الرياض.

السعودية استضافت بطولة كأس السوبر الإسباني لأول مرة عام 2020، وتوّج بلقبها ريال مدريد، بعد فوزه في المباراة النهائية على غريمه أتلتيكو مدريد في جدة، فيما احتضنت الرياض النسخة الثانية التي أقيمت بتواجد أربعة فرق في شهر يناير عام 2022، وتوّج بلقبها كذلك المرينجي، بعد فوزه على أتلتيك بلباو.

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