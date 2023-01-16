2023/01/16 | 01:06 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينتقل الناس إلى كولومبيا البريطانية لأسباب متنوعة.المناظر الطبيعية المذهلة، والأنشطة الخارجية، وفرص العمل والاستثمار والتعليم الأفضل، ومعدلات الجريمة المنخفضة، والتنوع الثقافي الأكبر.من المحتمل أن تكون تكاليف المعيشة والسكن أهم نقطتين مؤلمتين لسكان كولومبيا البريطانية، خاصة في البر الرئيسي السفلي.لذلك إذا كنت تبحث عن بداية جديدة هذا العام وكنت منفتحًا على الانتقال، فقد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فيما يلي أهم 10 مدن للعيش في كولومبيا البريطانية بأفضل نوعية حياة شبكة القيقب الدولية.

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