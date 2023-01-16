ساعة المسلة.. الديمقراطي: الاتحاد يحتكر واردات منافذ السليمانية ومداخيل النفط لا تغطي رواتب الاقليم

2023/01/16 | 01:09 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 16 يناير، 2023 بغداد/المسلة: المسلة تنشر ابرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية، الاحد 01/15/2023.وزير العمل والشؤون...

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الديمقراطي: الاتحاد يحتكر واردات منافذ السليمانية ومداخيل النفط لا تغطي رواتب الاقليم أولاً على المسلة.

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