2023/01/16 | 01:18 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اللمسات الرئاسية الأخيرة على الموازنة العامة قبيل اقرارها واشنطن – مرسي أبو طوق-بغداد -عبدالحسين غزال دافع رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني عن وجود قوات أمريكية في العراق ولم يحدد جدولا زمنيا لانسحابها. وأضاف السوداني، في مقابلة مع صحيفة «وول ستريت جورنال» نشرتها أمس الأحد، أن الحاجة إلى القوات الأجنبية لا تزال قائمة وأن […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني:العراق لا يزال يحتاج إلى القوات الأمريكية وليس من المستحيل توازن علاقتنا مع واشنطن وطهران) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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