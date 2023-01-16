2023/01/16 | 01:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللمسات‭ ‬الرئاسية‭ ‬الأخيرة‭ ‬على‭ ‬الموازنة‭ ‬العامة‭ ‬قبيل‭ ‬اقرارها ‭ ‬واشنطن‭ – ‬مرسي‭ ‬أبو‭ ‬طوق‭-‬بغداد‭ -‬عبدالحسين‭ ‬غزال دافع‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬محمد‭ ‬شياع‭ ‬السوداني‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬قوات‭ ‬أمريكية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬ولم‭ ‬يحدد‭ ‬جدولا‭ ‬زمنيا‭ ‬لانسحابها‭.‬ وأضاف‭ ‬السوداني،‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬وول‭ ‬ستريت‭ ‬جورنال‮»‬‭ ‬نشرتها‭ ‬أمس‭ ‬الأحد،‭ ‬أن‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬القوات‭ ‬الأجنبية‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬قائمة‭ ‬وأن‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني‭:‬العراق‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬القوات‭ ‬الأمريكية ‭ ‬وليس‭ ‬من‭ ‬المستحيل‭ ‬توازن‭ ‬علاقتنا‭ ‬مع‭ ‬واشنطن‭ ‬وطهران) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني‭:‬العراق‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬القوات‭ ‬الأمريكية ‭ ‬وليس‭ ‬من‭ ‬المستحيل‭ ‬توازن‭ ‬علاقتنا‭ ‬مع‭ ‬واشنطن‭ ‬وطهران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).