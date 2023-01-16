2023/01/16 | 01:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح‭ ‬عبد‭ ‬السلام‭ ‬ موارد‭ ‬العراق‭ ‬مستقرة،‭ ‬وهي‭ ‬أحادية‭ ‬نفطية‭ ‬في‭ ‬أغلبها،‭ ‬وذات‭ ‬تدفق‭ ‬مالي‭ ‬عال‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬بسبب‭ ‬صعود‭ ‬أسعار‭ ‬النفط،‭ ‬فلِمَ‭ ‬يعيش‭ ‬البلد‭ ‬اليوم،‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬أزمة‭ ‬وهمية‭ ‬غامضة،‭ ‬اسمها‭ ‬إقرار‭ ‬الموازنة‭ ‬العامة؟‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬معلوم‭ ‬وواضح‭ ‬لكنه‭ ‬يحتاج‭ ‬في‭ ‬الأساس‭ ‬الى‭ ‬أمرين‭ ‬مهمين‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬إقرار‭ ‬الموازنة‭ ‬ذاتها‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قَسَم‭ ‬الموازنة‭..‬لمَن؟‭ ‬وعلى‭ ‬ماذا؟) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قَسَم‭ ‬الموازنة‭..‬لمَن؟‭ ‬وعلى‭ ‬ماذا؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).