2023/01/16 | 01:18 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبد السلام موارد العراق مستقرة، وهي أحادية نفطية في أغلبها، وذات تدفق مالي عال منذ أكثر من عام بسبب صعود أسعار النفط، فلِمَ يعيش البلد اليوم، كما في كل عام، أزمة وهمية غامضة، اسمها إقرار الموازنة العامة؟ كل شيء معلوم وواضح لكنه يحتاج في الأساس الى أمرين مهمين أكبر من إقرار الموازنة ذاتها […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قَسَم الموازنة..لمَن؟ وعلى ماذا؟) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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