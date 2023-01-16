2023/01/16 | 01:18 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ضربات صاروخية روسية على نظام القيادة الأوكراني ومنشآت الطاقة كييف (أوكرانيا)-(أ ف ب) – لندن -ا موسكو -الزمان توقع حلف شمال الأطلسي (ناتو) الأحد، أن تتسلم أوكرانيا مزيدا من الأسلحة الثقيلة الغربية «في المستقبل القريب»، بينما تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن «ديناميكية إيجابية» لقواته على الجبهة. على خطّ موازٍ، لا تزال فرق […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الناتو يتوقع تدفق السلاح الثقيل الى أوكرانيا وبوتين:ديناميكية إيجابية على الجبهة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الناتو يتوقع تدفق السلاح الثقيل الى أوكرانيا وبوتين:ديناميكية إيجابية على الجبهة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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