الناتو‭ ‬يتوقع‭ ‬تدفق‭ ‬السلاح‭ ‬الثقيل‭ ‬الى‭ ‬أوكرانيا‭ ‬وبوتين‭:‬ديناميكية‭ ‬إيجابية‭ ‬على‭ ‬الجبهة

2023/01/16 | 01:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضربات‭ ‬صاروخية‭ ‬روسية‭ ‬على‭ ‬نظام‭ ‬القيادة‭ ‬الأوكراني‭ ‬ومنشآت‭ ‬الطاقة كييف‭ (‬أوكرانيا‭)-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬لندن‭ -‬ا‭ ‬موسكو‭ -‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬توقع‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ (‬ناتو‭) ‬الأحد،‭ ‬أن‭ ‬تتسلم‭ ‬أوكرانيا‭ ‬مزيدا‭ ‬من‭ ‬الأسلحة‭ ‬الثقيلة‭ ‬الغربية‭ ‬‮«‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬القريب‮»‬،‭ ‬بينما‭ ‬تحدث‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬عن‭ ‬‮«‬ديناميكية‭ ‬إيجابية‮»‬‭ ‬لقواته‭ ‬على‭ ‬الجبهة‭.‬ على‭ ‬خطّ‭ ‬موازٍ،‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬فرق‭ […]

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