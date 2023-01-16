إمدادات الوقود.. إيران تطالب سوريا بالدفع

2023/01/16 | 01:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأعدمت إيران، السبت، موطنا إيرانيا بريطانيا، مما أثار موجة إدانات في عواصم غربية، وعبّرت الولايات المتحدة السبت عن "صدمتها" من تنفيذ إيران حكم الإعدام في المواطن مزدود الجنسية علي رضا أكبري، وضمّت صوتها إلى لندن في الدعوة إلى محاسبة طهران.

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