2023/01/16 | 02:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الاثنين، بتكثيف الجهود الاستخبارية ومتابعة ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتجار المخدرات.وذكرت وزارة الداخلية في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “الشمري أكد على أهمية التخطيط لأي واجب قبل تنفيذه والتنسيق بين القوات الأمنية في قواطع المسؤولية”.وأضافت، أن تأكيدات الوزير تأتي خلال اجتماع عقده […]

ظهرت المقالة وزير الداخلية يوجه بمتابعة ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتجار المخدرات أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الداخلية يوجه بمتابعة ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتجار المخدرات) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الداخلية يوجه بمتابعة ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتجار المخدرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).