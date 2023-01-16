أردوغان-الأسد.. جذر

2023/01/16 | 04:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فالرئيسيان، ومعهما تشكيلة كاملة من الفاعلين والسياسيين وإدارة الحُكم، يشكلان منظومة سلطوية تملك اعتداداً غير معقول بالذات وثقة بإمكانية فعل أي شيء.وهي بمجموعها نوعية من السلوك والمنطق في التعامل مع أي "استعصاء سياسي"، عبر محقه، متأت من تاريخ مديد من مثل هذه التجارب، التي نفذتها قوى الحكم في منطقتنا مرات لا تُعد.

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