النفط ينخفض لكنه قرب أعلى مستوى في 2023.. وتفاؤل بزيادة الطلب في الصين

2023/01/16 | 05:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين، لكنها استقرت بالقرب من أعلى مستوياتها منذ بداية العام وسط تفاؤل بزيادة الطلب على الوقود في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، بعد إعادة فتح الحدود وتخفيف القيود التي فرضت لمكافحة كوفيد.

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