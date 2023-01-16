في مأساة جديدة.. وفاة 6 أشخاص من عائلة واحدة اختناقا بالغاز في العاصمة الجزائرية

2023/01/16 | 07:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مأساة جديدة الناجمة عن حوادث تسرب غاز أحادي الكربون في الجزائر، لقيت عائلة تتكون من 6 أشخاص حتفها داخل منزلها بحي الشراربة شرقي العاصمة، وفقا لما ذكرت صحيفة "النهار" المحلية.

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