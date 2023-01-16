تركي آل الشيخ يمنح كريستيانو رونالدو شارة قيادة فريق نجوم النصر والهلال أمام رفاق ليونيل ميسي

2023/01/16 | 08:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منح تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، النحم البرتغالي كريستيانو رونالدو شارة قيادة فريق نجوم نادي النصر ونادي الهلال السعوديين قبل المواجهة التي ستجمعهما بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في "كأس موسم الرياض"

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