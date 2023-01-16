"سجل دموي".. لماذا يواصل الطيران حصد الأرواح في نيبال؟

2023/01/16 | 09:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استأنف المئات من أفراد الطوارئ، اليوم الاثنين بنيبال، مهمة البحث عن ناجين محتملين بعد حادث تحطم طائرة مميت، سلط الضوء مرة أخرى على مخاطر السفر الجوي في بلد يشار إليه على أنه "أحد أكثر الأماكن خطورة للطيران".

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