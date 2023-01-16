2023/01/16 | 09:06 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السومرية نيوز – أمنالقت القوات الأمنية، على منتحل صفة طبيب اسنان حاصل على شهادة الابتدائية بسامراء في محافظة صلاح الدين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يملك شهادة الابتدائية.. اعتقال منتحل صفة طبيب اسنان في صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يملك شهادة الابتدائية.. اعتقال منتحل صفة طبيب اسنان في صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).