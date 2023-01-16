خلال اجتماعه بمقر وكالة الاستخبارات.. وزير الداخلية يصدر عدة توجيهات

2023/01/16 | 09:06 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأصدر وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، اليوم الاثنين، عدة توجيهات خلال اجتماع عقده في مقر وكالة الاستخبارات، فيما وجه بتكثيف الجهود لمتابعة أسعار المواد الغذائية وتجار المخدرات.

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