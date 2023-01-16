بعد الخسارة القاسية.. مشجع توتنهام يقتحم الملعب ويركل حارس أرسنال والثاني يُعلق:

2023/01/16 | 09:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض حارس نادي أرسنال الإنجليزي، أرون رامسديل، للركل من جانب أحد الجماهير بعد نهاية مباراة فريقه أمام توتنهام هوتسبرز الأحد في "ديربي شمال لندن".

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