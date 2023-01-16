مع استمرار هبوط الدينار أمام الدولار.. العراقيون يلوذون بالذهب

2023/01/16 | 09:20 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواصل الدينار العراقي هبوطه أمام الدولار الأميركي منذ منتصف الشهر الماضي، حتى وصل لمستوى 1610 دنانير مقابل دولار واحد بينما السعر الرسمي للدولار 1465 دينارا.في ظل ذلك يلجأ العراقيون لاقتناء الذهب.

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