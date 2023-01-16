ارتفاع صادرات النفط العراقية الى المصافي الصينية المستقلة خلال عام

2023/01/16 | 09:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

اعلنت ادارة الجمارك الصينية، اليوم الاثنين، عن ارتفاع الصادرات النفطية العراقية الى المصافي الصينية المستقلة البالغة 32 مصفاة الى نحو النصف خلال عام 2022.

وأظهرت الادارة في إحصائية لها اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، ان "الصادرات العراق النفطية الى المصافي الصينية المستقلة ارتفعت الى 12.738 مليون طن متري او ما يعادل ( 92.987 مليون برميل) وبما يعادل ( 7.748 مليون برميل شهريا)، مرتفعا بنسبة 45.3% عن عام 2021 الذي بلغت الصادرات فيهما 8.767 مليون طن متري أو ما يعادل (63.999 مليون برميل) او ما يعادل (5.333 مليون برميل شهريا)".

واضافت ان "العراق جاء بالمرتبة الخامسة في صادرات النفط للمصافي الصينية المستقلة خلال عام 2022، حيث جاءت ماليزيا اولا بصادرات بلغت 46.466 مليون طن متري تليها روسيا بصادرات بلغت 30.682 مليون طن متري تليها ثالثا السعودية بصادرات بلغت 21.831 مليون طن متري تليها الإمارات خامسا بصادرات بلغت 21.378 مليون طن متري"، مبينة ان "عمان جاءت بالمرتبة السادسة بصادرات بلغت 1.790 مليون طن متري".

واشارت الى ان "المصافي الصينية المستقلة انخفض استيرادها من النفط الخام خلال عام 2022 ليبلغ 173.225 مليون طن متري منخفضا بنسبة 2.3% عن عام 2021 الذي بلغ استيرادها من النفط الخام 177.244 مليون طن متري".

وفي شهر كانون الأول الماضي، انخفضت بنسبة 33.4% لتصل الى 1.401 مليون طن متري او ما يعادل ( 10.227 ملايين برميل) مقارنة بشهر تشرين الثاني 2022 الذي بلغ 2.104 مليون طن متري أو ما يعادل (15.359 ملايين برميل)، إلا أنها ارتفعت بنسبة 159.9% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2021 الذي بلغت فيه الصادرات النفطية الى الصين 539 ألف طن أو ما يعادل ( 3.934 ملايين برميل)".

واضافت ان "العراق احتل المرتبة الخامسة من بين العشرة الكبار المصدرة للنفط الى المصافي الصينية المستقلة بعد أن كان في المرتبة الرابعة في شهر تشرين الثاني الماضي"، مبينة ان "العراق جاء بعد كل من ماليزيا التي جاءت اولا بتصدير 7.430 مليون طن، والتي كانت معظمها من براميل ايرانية وجاءت روسيا ثانيا بتصدير 3.135 ملايين طن وجاءت السعودية ثالثا بصادرات 2.260 مليون طن، ومن ثم جاءت الإمارات رابعا بصادرات 2.152 مليون طن".

وتابعت ان عمان جاءت سادسا بصادرات 524 الف طن ومن ثم جاءت البرازيل سابعا بصادرات 522 الف طن وجاءت الكويت ثامنا بصادرات بلغت 470 الف طن، وجاءت انغولا تاسعا بصادرات 332 ألف طن ومن ثم جاءت المملكة المتحدة عاشرا بصادرات بلغت 280 ألف طن".

واستوردت المصافي الصينية المستقلة خلال كانون الاول 19.116 مليون طن من الخام، بارتفاع بلغ 12.2% عن شهر تشرين الثاني الماضي.

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