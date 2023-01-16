 تقرير: 1% من البشر يمتلكون 63% من أموال العالم

2023/01/16 | 09:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

كشف تقرير جديد لمنظمة أوكسفام اليوم الإثنين أن أغنى 1٪ يمتلكون ما يقرب من ضعف ثروة بقية العالم مجتمعة على مدى العامين الماضيين.

وقال كشف تقرير جديد لمنظمة أوكسفام أن الأثرياء زاد تفوقهم على الاستيلاء غير العادي على نصف الثروة الجديدة بالكامل في العقد الماضي.

ووفقًا للتقرير تتزايد ثروات المليارديرات بمقدار 2.7 مليار دولار يوميًا حتى مع وجود ما لا يقل عن 1.7 مليار عامل يعيشون الآن في بلدان يتجاوز فيها التضخم الأجور.

42 تريليون دولار

وكشف تقرير جديد لمنظمة أوكسفام اليوم أن أغنى 1 في المائة حصلوا على ما يقرب من ثلثي إجمالي الثروة الجديدة التي تبلغ قيمتها 42 تريليون دولار منذ عام 2020.

وفقًا للتقرير فإن ما يقرب من ضعف الأموال التي حصل عليها 99 في المائة من سكان العالم، حيث أنه خلال العقد الماضي استحوذ أغنى 1 في المائة على حوالي نصف الثروة الجديدة.

أكبر زيادة في عدم المساواة

يقول البنك الدولي إننا نشهد على الأرجح أكبر زيادة في عدم المساواة والفقر على مستوى العالم منذ الحرب العالمية الثانية.

تواجه بلدان بأكملها الإفلاس، حيث تنفق أفقر البلدان الآن أربعة أضعاف على سداد ديون الدائنين الأغنياء مما تنفقه على الرعاية الصحية.

ثلاثة أرباع حكومات العالم تخطط لخفض إنفاق القطاع العام بدافع التقشف - بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم - بمقدار 7.8 تريليون دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة.

العقد الأفضل للأثرياء

قالت غابرييلا بوشر المديرة التنفيذية لمنظمة أوكسفام إنترناشونال، بعد عامين فقط، بدأ هذا العقد في الظهور ليكون الأفضل حتى الآن بالنسبة لأصحاب المليارات - وهو ازدهار هائل في العشرينات لأغنى أغنياء في العالم".

وأضافت المديرة التنفيذية لمنظمة أوكسفام إنترناشونال: "إنه في حين أن الناس العاديين يقدمون تضحيات يومية على الضروريات مثل الطعام، فقد تفوق الأثرياء حتى على أحلامهم".

زيادة غير عادية

قالت غابرييلا بوشر شهد المليارديرات زيادات غير عادية في ثرواتهم، خلال سنوات الوباء وأزمة تكلفة المعيشة منذ عام 2020 .

وأضافت بوشر: "استحوذ أغنى 1 في المائة على 26 تريليون دولار (63 في المائة) من جميع الثروات الجديدة ، بينما ذهب 16 تريليون دولار (37 في المائة) إلى بقية العالم مجتمعين".

1.7 مليار دولار مقابل دولار

قالت بوشر: "حصل الملياردير الواحد على ما يقرب من 1.7 مليون دولار مقابل كل دولار واحد من الثروة العالمية الجديدة التي يكسبها شخص في أدنى 90 في المائة".

وأضافت بوشر: "زادت ثروات الملياردير بمقدار 2.7 مليار دولار في اليوم، حيث يأتي هذا على رأس عقد من المكاسب التاريخية - حيث تضاعف عدد المليارديرات وثرواتهم خلال السنوات العشر الماضية".

الغذاء والطاقة

قالت المديرة التنفيذية لمنظمة أوكسفام إنترناشونال: "ارتفعت ثروة الملياردير في عام 2022 مع الارتفاع السريع في أرباح الغذاء والطاقة".

يُظهر التقرير أن 95 شركة للغذاء والطاقة قد ضاعفت أرباحها بأكثر من الضعف في عام 2022، حيث حققت 306 مليار دولار من الأرباح المفاجئة، ودفعت 257 مليار دولار (84 في المائة) من ذلك للمساهمين الأثرياء.

نماذج صارخة

قالت المديرة التنفيذية لمنظمة أوكسفام إنترناشونال: "تلقت عائلة والتون، التي تمتلك نصف وول مارت، 8.5 مليار دولار خلال العام الماضي".

وأضافت بوشر أن الملياردير الهندي جوتام أداني، صاحب شركات الطاقة الكبرى، زادت ثروته بمقدار 42 مليار دولار (46 في المائة) في عام 2022 وحده.

2.5 تريليون شخص..



جوع وفقر

في الوقت نفسه، يعيش الآن ما لا يقل عن 1.7 مليار عامل في بلدان يتجاوز فيها التضخم الأجور، ويعاني أكثر من 820 مليون شخص - أي واحد من كل عشرة أشخاص على وجه الأرض - من الجوع.

وفقًا للتقرير غالبًا ما تأكل النساء والفتيات أقل وأخيرًا، ويشكلن ما يقرب من 60 في المائة من السكان الجوعى في العالم.

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