تداول مقطع مساعدة جنديين إسرائيليين لمقعد فلسطيني وساويرس يُعلق

2023/01/16 | 09:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت الخارجية الإسرائيلية مقطع فيديو يُظهر قيام جنديين إسرائيليين بمساعدة مقعد فلسطيني على كرسي متحرك، وقد تداول عدد من المغردين هذا المقطع وعلق عليه رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس بالقول: "هناك أناس طيبون في كل بلد"

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