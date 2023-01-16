زلزالان يضربان إندونيسيا واليابان بقوة 6.3 درجات

2023/01/16 | 10:05 - المصدر: بغداد اليوم

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ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر، اليوم الاثنين، جزر إيزو اليابانية.

وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، ضرب الزلزال على عمق 409.1 كيلومتر، عند دائرة عرض 29.001 شمالا، وخط طول 139.347 شرقا.ولم يتم الإبلاغ حتى اللحظة عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.وضرب زلزال بقوة 5 درجات مقاطعة جاوة الغربية في غرب إندونيسيا، وفقا لما ذكرته وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء في البلاد.وكان آخر زلزال ضرب اليابان في 10 أغسطس/آب 2022 بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر، ووقع بجزيرة هوكايدو شمالي اليابان، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

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