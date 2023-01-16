بسبب الضباب.. إصابة 4 اشخاص بحادثي سير في الفلوجة والكوت (صور)

2023/01/16 | 10:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بإصابة 4 اشخاص بحادث سير على طريق الكوت في محافظة واسط، فيما اشار الى حادث اخر في الفلوجة بمحافظة الانبار.

وقال المصدر، لـ (بغداد اليوم)، إنه "وقع حادث سير لسيارة خط طلاب على طريق الكوت بسبب موجة الضباب الكثيفة، حيث تسبب بإصابة 4 منهم نقلوا الى مستشفى الكرامة لتلقي العلاج".

وتابع، أن "الضباب تسبب ايضا باحادث سير اخر لسيارة نوع جارجر في فلكة الساعة بشارع الثرثار وسط مدينة الفلوجة في الانبار".

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