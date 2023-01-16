القضاء يرد دعاوى المصارف الأربعة بخصوص منع تعاملهم بالدولار الأمريكي

2023/01/16 | 10:08 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحق للبنك الاحتياطي الفيدرالي في الطلب بإنهاء تجهيز عملة الدولار الامريكي إلى ذلك الكيان.

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