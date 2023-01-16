طالب بايدن بالتحرك.. أميركي مسجون في إيران يخوض إضرابا عن الطعام

2023/01/16 | 10:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مواطن أميركي مسجون في إيران، الاثنين، أنه بدأ إضرابا عن الطعام، للفت انتباه الرئيس جو بايدن، ليتحرك للافراج عنه.

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