2023/01/16 | 10:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجماهير العراقية تتوافد إلى ملعب البصرة الدولي منذ ساعات الصباح الاولى المركز الخبري الوطني.

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