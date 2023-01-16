شاهد بالفيديو.. توافد الجماهير العراقية منذ ساعات الصباح الاولى الى ملعب البصرة لمساندة المنتخب الوطني

2023/01/16 | 10:55 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: zt15jfcy4ek

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